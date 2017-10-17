Soul Train Awards 2017 Nominations - Full List of Soul Train Award Nominees!
The 2017 Soul Train Awards are set to air on November 26, and we have the full list of nominees!
The annual celebration, which recognizes the best in soul, R&B and hip-hop, will be filmed on November 5 at the Orleans Arena in Las Vegas.
Solange Knowles leads the pack with seven nominations, including Best R&B/Soul Female Artist, Video of the Year and Song of the Year with “Cranes in the Sky.”
Toni Braxton will receive the Don Cornelius Legend Award during the ceremony, while SWV will receive the Lady of Soul Award.
BET Presents: 2017 Soul Train Awards will air on BET and BET HER on November 26 at 8 pm EST.
Check out the full list of nominees inside!
Best New Artist
6LACK
H.E.R.
KEVIN ROSS
KHALID
SZA
Best R&B/Soul Male Artist
BRUNO MARS
BRYSON TILLER
CHRIS BROWN
KHALID
THE WEEKND
Best R&B/Soul Female Artist
KEHLANI
LALAH HATHAWAY
LEDISI
MARY J. BLIGE
SOLANGE
SZA
Soul Train Certified Award
BELL BIV DEVOE
JOHNNY GILL
LALAH HATHAWAY
LEDISI
MACK WILDS
Video of the Year
BEYONCÉ – ALL NIGHT
BRUNO MARS – 24K MAGIC
CHRIS BROWN FT. USHER & GUCCI MANE – PARTY
DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER – WILD THOUGHTS
SOLANGE – CRANES IN THE SKY
Best Gospel/ Inspirational Award
CHANCE THE RAPPER
CHARLIE WILSON
KIRK FRANKLIN
LECRAE
TAMELA MANN
Album/ Mixtape of the Year
BRUNO MARS – 24K MAGIC
MARY J. BLIGE – STRENGTH OF A WOMAN
SOLANGE – A SEAT AT THE TABLE
SZA – CTRL
THE WEEKND – STARBOY
Rhythm & Bars Award (Formerly Best Hip-Hop Song of the Year)
CARDI B – BODAK YELLOW
DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER – WILD THOUGHTS
FRENCH MONTANA FT. SWAE LEE – UNFORGETTABLE
KENDRICK LAMAR – HUMBLE.
YO GOTTI FT. NICKI MINAJ – RAKE IT UP
Song of the Year
BRUNO MARS – THAT’S WHAT I LIKE
CHILDISH GAMBINO – REDBONE
DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER – WILD THOUGHTS
KHALID – LOCATION
SOLANGE – CRANES IN THE SKY
The Ashford & Simpson Songwriter’s Award
CRANES IN THE SKY – WRITTEN BY: TROY L. JOHN, SOLANGE KNOWLES, RAPHAEL SAADIQ (SOLANGE)
LOCATION – WRITTEN BY: ALFREDO EMMANUEL GONZALEZ, OLATUNJI OLUTOMIWA, SAMUEL DAVID JIMENEZ, KHALID ROBINSON, JOSHUA SCRUGGS (KHALID)
LOVE ME NOW – WRITTEN BY: BLAKE MATTHEW SIMON MILLS, JOHN HENRY RYAN, JOHN ROGER STEPHENS (JOHN LEGEND)
REDBONE – WRITTEN BY: GEORGE CLINTON, WILLIAM EARL COLLINS, GARY LEE COOER, DONALD MCKINLEY GLOVER II, LUDWIG EMIL TOMAS GORANSSON (CHILDISH GAMBINO)
VERSACE ON THE FLOOR – WRITTEN BY: CHRISTOPHER STEVEN BROWN, JAMES EDWARD FAUNTLEROY, BRUNO MARS, PHILIP MARTIN LAWRENCE (BRUNO MARS)
Best Dance Performance
BRUNO MARS – 24K MAGIC
CHRIS BROWN FT. USHER & GUCCI MANE – PARTY
DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER – WILD THOUGHTS
SOLANGE FT. SAMPHA – DON’T TOUCH MY HAIR
WIZKID FT. DRAKE – COME CLOSER
Best Collaboration
DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER – WILD THOUGHTS
JAZMINE SULLIVAN & BRYSON TILLER – INSECURE
MARY J. BLIGE FT. KANYE WEST – LOVE YOURSELF
SOLANGE FT. SAMPHA – DON’T TOUCH MY HAIR
SZA FT. TRAVIS SCOTT – LOVE GALORE