Latin Grammy Awards 2026: Full List of Winners Revealed!
The winners of the 2026 Latin Grammy Awards have been announced!
The music awards show took place on Thursday night (November 12) held at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.
Going into the show, Mexican songwriter and producer Edgar Barrer lead the nominations with 10 nods as CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G and Rosalía followed with seven nominations each, while Silvana Estrada and Mon Laferte received six nominations.
Rosalia made history winning her third Album of the Year for Lux.
“For me, Lux has been a leap into the abyss. I think it’s really important to speak your truth and that everyone else can share their truth. This album has been mine,” Rosalía said in her acceptance speech.
“Thanks, mama, for making me this way. I’m going to bring this Grammy to your house,” she added. “I don’t know if another one is going to fit in your house, but I’ll bring it to you anyways and see if you make room.You always find a way for anything.”
Keep reading to see the full list of winners for the 2026 Latin Grammy Awards…
See the Complete 2026 Latin Grammy Awards Winners List:
Record of the Year
“Ha Ha” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler
“Dime” – Silvana Estrada
“O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
“Femme Fatale” – Mon Laferte
“Desde Que Te Tengo” – Carín León
“Niño” – Milo J – WINNER
“La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
“Alma” – Elena Rose
Album of the Year
EQUILIBRIVM – Anitta
FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá – Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
Tropicoqueta – Karol G
FEMME FATALE – Mon Laferte
MUDA – Carín León
La Vida Era Más Corta – Milo J
¿Dónde Es El After? – Rawayana
LUX (Complete Works) – Rosalía – WINNER
Song of the Year
“Coleccionando Heridas” – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, songwriters (Karol G & Marco Antonio Solís)
“¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler & Mauro, songwriters (Jorge Drexler)
“Dime” – Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“Femme Fatale” – Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco,” Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting)
“Humano” – Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, songwriters (Juanes & Vivir Quintana)
“La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia) – WINNER
“Mi Gran Amor” – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, songwriters (Santana featuring Becky G)
“Nilo” – Massimo Giovanardi & Zanna, songwriters (Zanna)
“Solifican12” – Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J)
Best New Artist
Delilah
Fabian
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
Maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
Aria Vega – WINNER
Zeca Veloso
Best Contemporary Pop Album
KM0 – Pablo Alborán
Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
(Enamorada) – nic
Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz – WINNER
Best Traditional Pop Album
Amorío – Esteman & Daniela Spalla
Puerta Abierta – Kany García
Yo Canto 2 – Laura Pausini – WINNER
TQ+ – Reik
Querida Yo – Yami Safdie
Best Pop Song
“A La Niña Que Fui” – Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)
“Amarillo” – Joaquina, songwriter (Joaquina)
“(favorito)” – nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)
“La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia) – WINNER
“Melancolía” – Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
Best Electronic Music Performance
“Beto’s Horns – Fred Remix” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. – WINNER
“Armándola De Pedo” – Kinky
“Circular” – Peces Raros featuring Nick Warren
“Motopirueta” – Soucream & Mazzarri
“III. Ojalá! – Bronquio Remix” – Violeta, Bronquio
Best Urban Performance
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
“Se Lo Juro Mor” – Feid
“Dile Luna” – Karol G featuring Eddy Lover
“Gil” – Milo J featuring Trueno – WINNER
Best Reggaeton Performance
“Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
“Choque” – Bad Gyal featuring Chencho Corleone
“Verano Rosa” – Karol G featuring Feid – WINNER
“Una Aventura” – Ozuna
“Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Best Urban Music Album
Más Cara – Bad Gyal
Omerta – J Balvin & Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
Tropicoqueta – Karol G – WINNER
Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
Best Rap/Hip Hop Song
“Antisistema” – J Noa & Trooko, songwriters (J Noa & Trooko) – WINNER
“El Pana Deiby” – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, songwriters (Akapellah)
“Gohan y Goku” – Arcángel, songwriter (Arcángel)
“Mono” – Kase.O, Okeiflou & Tokischa, songwriters (Tokischa & Kase.O)
“Poder” – Feid & Lil Supa, songwriters (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Best Urban Song
“Buenos Términos” – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, songwriters (Rauw Alejandro)
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, songwriters (Bizarrap & Daddy Yankee) – WINNER
“Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz, songwriter (Omar Courtz)
“Reliquia Do 2T” – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, songwriters (Various Artists)
“Yo y Tú” – Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn,” Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, songwriters (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Best Rock Album
A La Mitad – Beta
Malicia – Mägo De Oz
Ceremonia – 1915
Shine – Fito Páez – WINNER
La Frontera – Viniloversus
Best Rock Song
“Destruirse” – Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford, songwriters (Viniloversus)
“Ego” – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, songwriters (The Warning) – WINNER
“Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
“Montserrat” – Draco Rosa, songwriter (Draco Rosa)
“Rojo Profundo” – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, songwriters (Dillom)
Best Pop/Rock Album
Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
JuanesTeban – Juanes – WINNER
Tierra De Nadie – La Vida Bohème
Olas De Luz – Draco Rosa
Términos & Condiciones – Usted Señalemelo
Best Pop/Rock Song
“Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana & Fatima Carolina Valdez Lira, songwriters (Paty Cantú)
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting) – WINNER
“Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva, songwriter (Leiva)
“Me Levanté De La Cama” – Arath Herce Blanco, songwriter (Arath Herce)
“Ratera” – BRUSES & Luis Javier Contreras, songwriters (BRUSES)
Best Alternative Music Album
CUERPOS, Vol. 1 – Babasónicos
DESDE EL COMA – BRUSES
FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian – Teo Planell
LUX (Complete Works) – Rosalía – WINNER
Best Alternative Music Song
“Ante la duda, baila” – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof,” Gabriel Lugo “Gabo,” Jesús Martos Castillo “Presser,” Mauro, Alberto Montenegro “Beto,” Pj Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, songwriters (Jorge Drexler) – WINNER
“BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, songwriters (Francisca Valenzuela)
“El Reset” – Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)
“QUERIDA AMALIA:” – BRUSES, Alex Goose & Mauro Munoz, songwriters (BRUSES)
“1:30” – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, songwriters (Mon Laferte)
Best Salsa Album
Invicto – Charlie Cruz
El Alma En Clave – Luis Enrique – WINNER
El Relevo – Luis Figueroa
Más Que Palabras – Grupo Niche
Malportada – Nathy Peluso
Best Cumbia/Vallenato Album
Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
Vallenato Social Club – Gusi
Corazón Ausente – Ke Personajes
El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives – WINNER
Best Merengue/Bachata Album
Música Para Bailar – Fariana
Todo Llega – Manerra
No Era El Plan – Gabriel Pagán
Oye Eta Vaina – Covi Quintana
Chula – Techy – WINNER
Best Traditional Tropical Album
Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz
Orgánico – Los Tri-O
Eternamente Omara – Omara Portuondo
Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa – WINNER
Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres
Best Contemporary Tropical Album
De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín
Indole – Alex Cuba
Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca – WINNER
Candela – Greeicy
Color Fania – Niña Pastori
Best Tropical Song (TIE)
“Crayola” – Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon & Eudis Ruiz, songwriters (Danny Ocean)
“Latino” – Yeisy Rojas, songwriter (Yeisy Rojas featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray)
“Nombre y Apellido” – Luis Enrique, Ender Thomas & Leon Yamil, songwriters (Luis Enrique & De La Ghetto) – WINNER
“Realidad-Es” – José Aguirre, songwriter (Grupo Niche) – WINNER
“Todo Llega” – Manerra, songwriter (Manerra)
Best Singer-Songwriter Album
Improviso – Djavan
Taracá – Jorge Drexler – WINNER
Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
Musas en Mi – Arath Herce
FEMME FATALE – Mon Laferte
Best Singer-Songwriter Song
“Dime” – Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada) – WINNER
“generación digital” – Joaquina, songwriter (Joaquina)
“Las Palabras” – Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
“Musas en Mi” – Arath Herce, songwriter (Arath Herce)
“Temblor y Réplica” – Covi Quintana, songwriter (Covi Quintana)
Best Ranchero/Mariachi Album
Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
La Fernández – Camila Fernández – WINNER
La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
Bandera Blanca – Christian Nodal
Best Banda Album
Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”
Piratita – Banda Los Recoditos
Piedras A La Luna – Eden Muñoz – WINNER
Best Tejano Album
Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar
3 – Destiny Navaira
Le Seguiremos – Jay Pérez
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – WINNER
Capítulo 8 – Vilax
Best Norteño Album
El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
Gravedad – Duelo
Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera – WINNER
50/50 – Sofi Saar
Best Contemporary Mexican Music Album
De Parte Mía – Kakalo
Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma & Tito Double P
Contra Todo – Rivs
Dosis – Xavi – WINNER
Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia
Best Regional Song
“Ese Hombre Es Malo” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
“Estamos Todos” – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, songwriters (Intocable)
“No Capea” – Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia & Adelaido “Payo” Solís III, songwriters (Xavi & Grupo Frontera) – WINNER
“Ojitos Bellos” – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez & Alex Hernandez, songwriters (Grupo Frontera)
“Osadía” – Eden Muñoz, songwriter (Eden Muñoz & Cristian Castro)
Best Instrumental Album
Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
NOVA – Hamilton De Holanda featuring Salomão Soares & Thiago Big Rabello
Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves & Carlos Malta
La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro & Yainer Horta – WINNER
Best Folk Album
Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
Cambias Mi Mundo – Lila Downs
La Vida Era Más Corta – Milo J – WINNER
Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada
Best Tango Album
Neopía – Anibal Berraute
Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit
Fueyerías – Pablo Jaurena
Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla – WINNER
Best Flamenco Album
POPULAR – Yerai Cortés – WINNER
Origen & Revolución – Mercedes Luján
In Illo Tempore – Mayte Martín
José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé
Best Roots Song
“El Alma Mía” – Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“El tambor chico” – Facundo Balta & Jorge Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Rueda De Candombe) – WINNER
“La Puñalá” – Andre & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, songwriters (Andre)
“Spiritual Energies” – Eli Alvarado, songwriter (Eli Alvarado)
“Urano” – Nathasha Bravo & Jorge Glem, songwriters (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)
Best Latin Jazz/Jazz Album
Folklore – Caracas Trio
Paco De Lucia Music For Big Band – Alex Conde
Verve – Lívia Mattos
Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba – WINNER
Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet
Best Christian Album (Spanish Language)
Tú – Hakuna Group Music
Días Contigo – Majo y Dan
Inquebrantable – Sarai Rivera
Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal – WINNER
Mayday – Alex Zurdo
Best Portuguese Language Christian Album
Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo) – Eli Soares – WINNER
O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne
Shuv – Victin
Best Portuguese Language Contemporary Pop Album
Equilibrivm – Anitta – WINNER
Ludom – Ludom
Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
BRava – Jenni Mosello
MARINADA vol.01 – Marina Sena
Best Portuguese Language Rock or Alternative Album
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
Rádio Love Nacional – Detonautas
foto em grupo – FOTO EM GRUPO
CARRANCA – Urias – WINNER
Best Portuguese Language Urban Album
Novo Testamento – AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida – WINNER
Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.
Best Samba/Pagode Album
50 Anos De Carreira – Leci Brandão – WINNER
Jessé – As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
Sentimento – Ferrugem
Quinhão – Mosquito
Best MPB/MAPB Album
Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas & Dino d’Santiago – WINNER
Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
Améfrica – Bia Ferreira
Afim – Zé Ibarra
Eita – Lenine
Best Sertaneja Music Album
Fire Arena – Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado – WINNER
Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia
Best Portuguese Language Roots Album
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê – WINNER
Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
Molho Lambão – Psirico
Amor Perene – Zaynara
Best Portuguese Language Song
“Águas De Um Mar Azul” – Fábio & Hyldon, songwriters (Urias)
“Memória” – Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía & Carminho)
“No Vento De Nós” – Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, songwriters (Criolo, Amaro Freitas & Dino d’Santiago)
“Sua Onda” – Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, songwriters (Marisa Monte)
“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” – Johnny Hooker, songwriter (Johnny Hooker e Ney Matogrosso) – WINNER
Best Children’s Album
Mil Secretos – Cantoalegre & Marta Gómez – WINNER
¡A Jugar! – Danilo & Chapis
Mardearena – Magdalena Fleitas
Aprendo Jugando – OTA El Hipopótamo
Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito
Best Classical Album
Gabriela Ortiz: Yanga – Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)
Odyssey – Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – WINNER
Opus 33 “Romantic Cello” – Gregorio Nieto; Josep Vicent, conductor (London Symphony Orchestra)
Sinfonia Em Quadrinhos – Hermeto Pascoal; Tiago Costa, conductor (Orquestra Jovem Tom Jobim)
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, conductors (London Philharmonic Orchestra)
Best Classical Composition
“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” – Richard Scofano, composer (Richard Scofano) – WINNER
“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” – Gonzalo Grau, composer (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela & Jorge Glem)
“Raíces (Origins) – Live” – Tania León, composer (London Philharmonic Orchestra & Edward Gardner)
“Tríptico Sudamericano” – Elodie Bouny, composer (Berta Rojas featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)
“Yanga” – Gabriela Ortiz, composer (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale & Tambuco Percussion Ensemble)
Best Music for Visual Media
“Amor Animal” – Murci Bouscayrol
“La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)” – Various Artists
“Las Muertas” – Fernando Velázquez
“Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)” – Sergei Grosny
“O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)” – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza – WINNER
Best Arrangement
“Juanito Alimaña” – Daniel Barón & Henry Villalobos, arrangers (Dani Barón y Henry Villalobos)
“Dando y Dando” – Gonzalo Grau, arranger (Luis Enrique) – WINNER
“Sonho Inca” – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)
“A Deriva (Adrift)” – Felipe Salles, arranger (Felipe Salles featuring Tatiana Parra)
“Cazadero’s March” – Teco Cardoso, arranger (Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)
Best Recording Package
Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Dawn Baillie, art director (Various Artists)
Anela – María Blaya Miralles & Maria Elvira Garcia Perez, art directors (Belén Aguilera)
Florece En El Caos – Nicolas Fervenza, art director (No Te Va Gustar)
La Huella De Las Cuerdas – Celeste Prieto, art director (Berta Rojas)
La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel, art director (Milo J) – WINNER
Songwriter of the Year
Edgar Barrera
Iván Gámez
Yoel Henriquez
Jenni Mosello
Sara Schell – WINNER
Best Engineered Album
Boas Novas – Mauro Araújo & Kira Malevskaia, engineers; Duda Mello, mixer; Alexandre Rabaço, mastering engineer (Zeca Veloso)
Esgotada – Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, engineers; João Milliet & Ricardo Mosca, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Tiê)
Lux (Complete Works) – Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (Rosalía) – WINNER
Marco – Pedro Peixoto Rievers, mixer; Henrique Filizzola, mastering engineer (Marco Baptista)
Taracá – Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer (Jorge Drexler)
Producer of the Year
Edgar Barrera – WINNER
Julio Raposo
Santiago Ruiz “Tatool”
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Best Short Form Music Video
“10 anos de Castelos & Ruínas” – Bk’
“CHINGONA” – Tamara Flores
“Moleirinha” – Karetus featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
“INRI” – Los Tres
“Sauvignon Blanc (Official Video)” – Rosalía – WINNER
Best Long Form Music Video
FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso – WINNER
Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
Guerras Invisíveis – L7nnon
Back To The Childhood – Maleh
FLAMENCO – Various Artists
Posted To:2026 Latin Grammy Awards 2026 Latin Grammys Latin Grammy Awards Latin Grammys